В Иране произошло землетрясение рядом с АЭС
27 декабря, 2019, 11:44
Геологическая служба США сообщила, что вблизи атомной электростанции Бушер в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Об этом сообщает Reuters.
Эпицентр находился в 53 км от АЭС. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
АЭС Бушер расположена вблизи одноименного города на юге Ирана.
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