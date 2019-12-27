 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Иране произошло землетрясение рядом с АЭС

В Иране произошло землетрясение рядом с АЭС


фото: reuters
Геологическая служба США сообщила, что вблизи атомной электростанции Бушер в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр находился в 53 км от АЭС. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

АЭС Бушер расположена вблизи одноименного города на юге Ирана.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать