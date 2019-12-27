В США тестируют новую модель Tesla от компании Илона Маска
Об этом сообщает Motor.
"Шпионы заметили прототип Tesla Model Y во время дорожных тестов в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. На багажных дверях электромобиля можно заметить шильдик Dual Motor Performance, который указывает на двухмоторную силовую установку. Такой кроссовер имеет полный привод и способен разгоняться до 97 км в час за 3,5 с", - говорится в сообщении.
Двухмоторный электромобиль получит внешние отличия от стандартной версии. Например, тонированное заднее стекло, затемненную оптику, черные выдвижные дверные ручки и 19-дюймовые аэродинамические диски Gemini, которые уже доступны для Model 3.
Первые поставки ожидаются к концу 2020 года.
Ранее в компании Tesla анонсировали появление в линейке полноприводного Model Y Performance и поделились некоторыми подробностями. Запас хода такого электрокара будет достигать 450 км, а максимальную скорость ограничат электроникой на отметке 241 км в час.
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