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Espreso.tvОбществоВ США тестируют новую модель Tesla от компании Илона Маска

В США тестируют новую модель Tesla от компании Илона Маска


фото: Motor
В Калифорнии проходят испытания полноприводного электрического кроссовера Tesla Model Y

Об этом сообщает Motor.

"Шпионы заметили прототип Tesla Model Y во время дорожных тестов в округе Сан-Луис-Обиспо, Калифорния. На багажных дверях электромобиля можно заметить шильдик Dual Motor Performance, который указывает на двухмоторную силовую установку. Такой кроссовер имеет полный привод и способен разгоняться до 97 км в час за 3,5 с", - говорится в сообщении.

Двухмоторный электромобиль получит внешние отличия от стандартной версии. Например, тонированное заднее стекло, затемненную оптику, черные выдвижные дверные ручки и 19-дюймовые аэродинамические диски Gemini, которые уже доступны для Model 3.

Первые поставки ожидаются к концу 2020 года.

Ранее в компании Tesla анонсировали появление в линейке полноприводного Model Y Performance и поделились некоторыми подробностями. Запас хода такого электрокара будет достигать 450 км, а максимальную скорость ограничат электроникой на отметке 241 км в час.

 

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