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Espreso.tvОбществоВ сербском парламенте подрались депутаты и министры из-за принятого в Черногории закона о церкви (ВИДЕО)

В сербском парламенте подрались депутаты и министры из-за принятого в Черногории закона о церкви (ВИДЕО)

Депутаты парламента и члены правительства Сербии подрались во время парламентской сессии из-за событий вокруг закона о вероисповедании, принятого парламентом Черногории

Об этом сообщает Балканский обозреватель .

Лидер оппозиционной партии "Двери" Бошко Обрадович вышел на парламентскую трибуну с транспарантом, на котором было написано, что президенты Сербии и Черногории "являются братьями" и требовал вмешательства Сербского государства в ситуацию вокруг Сербской православной церкви в Черногории.

Депутаты из правящей партии вступили в драку с Обрадовичем и выбросили плакат. В драке участвовал и министр обороны Сербии Александар Вулин.

Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин. Наиболее противоречивым положением документа является то, что религиозные общины должны предоставлять доказательства владения своей собственностью до 1918 года.

Сербская православная церковь считает новый закон дискриминационным. По мнению СПЦ, он имеет целью захватить ее имущество в Черногории. Принятие закона вызвало в Черногории схватки, протесты и блокирование дорог.

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