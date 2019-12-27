В Мексике нашли дворец майя, возраст которого более тысячи лет

27 декабря, 2019, 13:44

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили в городе Кулуба древний дворец майя, которому более тысячи лет

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на институт.

"Археологи из Мексики нашли большой дворец, которым, вероятно, пользовались майя более 1000 лет назад в древнем городе Кулуба", - говорится в сообщении.



По данным Национального института антропологии и истории страны, высота здания составляет 6 метров, длина - 55 метров, а ее ширина достигает 15 метров.

Ученые предполагают, что майя жили во дворце с 1500-х по 600-е годы до нашей эры.

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Отмечается, что ученые также обнаружили на месте алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, которое похоже на печь.

В Институте надеются открыть место для широкой публики в ближайшие месяцы.