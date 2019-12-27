В Мексике нашли дворец майя, возраст которого более тысячи лет
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на институт.
"Археологи из Мексики нашли большой дворец, которым, вероятно, пользовались майя более 1000 лет назад в древнем городе Кулуба", - говорится в сообщении.
По данным Национального института антропологии и истории страны, высота здания составляет 6 метров, длина - 55 метров, а ее ширина достигает 15 метров.
Ученые предполагают, что майя жили во дворце с 1500-х по 600-е годы до нашей эры.
Читайте также: В Харькове открыли выставку золотых украшений, которым более 25 веков
Отмечается, что ученые также обнаружили на месте алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, которое похоже на печь.
В Институте надеются открыть место для широкой публики в ближайшие месяцы.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-