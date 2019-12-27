В Карпатах на горе Поп Иван выпало полметра снега, - спасатели

27 декабря, 2019, 13:48

27 декабря на горном массиве Черногора 10 градусов мороза, свежий снег и умеренный ветер

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"Ветер северо-западный, 7 м/с. Температура воздуха -10 с °", - пишут спасатели.

Спасатели рассказывают, что в сугробах до 50 см снега. "Снег свежий, рыхлый", - добавляют в Черногории.

Наталья Диденко рассказала, что и завтра в Карпатах и на Западной Украине ожидается мокрый снег.

В ГСЧС заявили, что переходят на усиленный режим дежурства на праздники.