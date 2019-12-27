В Карпатах на горе Поп Иван выпало полметра снега, - спасатели
27 декабря, 2019, 13:48
27 декабря на горном массиве Черногора 10 градусов мороза, свежий снег и умеренный ветер
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"Ветер северо-западный, 7 м/с. Температура воздуха -10 с °", - пишут спасатели.
Спасатели рассказывают, что в сугробах до 50 см снега. "Снег свежий, рыхлый", - добавляют в Черногории.
Наталья Диденко рассказала, что и завтра в Карпатах и на Западной Украине ожидается мокрый снег.
В ГСЧС заявили, что переходят на усиленный режим дежурства на праздники.
- Напомним, в субботу, 28 декабря, в ряде областей Украины ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер, а на востоке и частично на юге и в центре Украины пройдут дожди
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