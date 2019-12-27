В феврале Минкульт запустит телеканал для оккупированного Крыма и Донбасса

27 декабря, 2019, 17:34

Украина в феврале 2020 года запустит телеканал для жителей временно оккупированных территорий

Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, телеканал будет работать на базе уже существующего UATV и будет информационно-развлекательным.

"Государственный канал для временно оккупированных территорий (ВОТ), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет сочетать в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил Максимчук.

По его словам, в правительстве сейчас работают над "пакетом месседжей", чтобы предоставить "незаангажированную позицию".

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане в ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавил чиновник.