В феврале Минкульт запустит телеканал для оккупированного Крыма и Донбасса
Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, сообщает РБК-Украина.
По его словам, телеканал будет работать на базе уже существующего UATV и будет информационно-развлекательным.
"Государственный канал для временно оккупированных территорий (ВОТ), который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет сочетать в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", - сообщил Максимчук.
По его словам, в правительстве сейчас работают над "пакетом месседжей", чтобы предоставить "незаангажированную позицию".
"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане в ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - добавил чиновник.
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