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Espreso.tvОбществоВ Бостоне отменили концерт российского музыканта, который поддержал аннексию Крыма

В Бостоне отменили концерт российского музыканта, который поддержал аннексию Крыма


фото: newsmuz
В США бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил назначенное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана

Концерт исчез с календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression, сообщил Радио Свобода активист Дмитрий Смелянский.

В письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности о том, что он является членом руководства правящей партии Единая Россия, участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепа США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Бутман - гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на РФ за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова.

В своем письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около века является символом мира и свободы, не должен использоваться для отбеливания репрессивного режима, оправдания аннексий и войн.

В конце января и в первой половине февраля у Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе Нью-Йорке, Балтиморе и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта.

Ранее Arts Against Aggression удалось добиться отмены показа российского фильма о Второй мировой войне Т-34 в одном из кинотеатров Бостона.

В марте 2014 года в российской газете Известия было опубликовано коллективное обращение российской общественности и деятелей культуры в поддержку позиции президента России в отношении Украины и Крыма. В частности, под ним подписался Игорь Бутман. Всего свои подписи оставили более 500 человек.

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