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Espreso.tvОбществоВ аэропорт Борисполь из Киева запустили новый поезд

В аэропорт Борисполь из Киева запустили новый поезд


фото: cfts.org.ua
Укрзализныця запустила новый дизельный поезд из Киева в аэропорт Борисполь

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Новый поезд отечественного производства запустили из-за большой популярности маршрута. Его проектировали и собирали на Крюковском вагонном заводе в Кременчуге. Поезд состоит из трех вагонов и оснащен современными технологиями - кондиционерами, телевизорами, вакуумными туалетами и бесплатным Wi-Fi.

Общая вместимость экспресса - 477 пассажиров, в том числе 170 посадочных мест и места для людей с инвалидностью.

Стоимость проезда составляет 80 грн, а для детей - 60 грн. Билеты можно приобрести как на вокзале, так и у проводника.

Железнодорожное сообщение между центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь функционирует с 2018 года. По состоянию на 27 декабря 2019 маршрутом уже воспользовались 1 млн пассажиров.

"Сегодня совпали два важных события: мы встретили миллионного пассажира Kyiv Boryspil Express и запустили новый дизель-поезд в аэропорт Борисполь. На наши экспрессы большой спрос, особенно в пиковые часы, когда не хватает мест даже в сдвоенных поездах", - прокомментировал событие руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, после проверки нового поезда в работе ведомство рассмотрит возможность дальнейшей закупки таких экспрессов.

 

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