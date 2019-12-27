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Espreso.tvСпортУкраинский футболист попробовал себя в боксе

Украинский футболист попробовал себя в боксе


фото: bursaspor.org.tr
Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев решил попробовать себя в боксе и провел эффектную тренировку

Видео с боксерской тренировки футболист опубликовал в instagram.

"Никогда не сдавайся", - написал под видео 34-летний нападающий.

В нынешнем сезоне Селезнев провел за турецкий "Бурсаспор" 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% never give up!

Сообщение, распространенный Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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