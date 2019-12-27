Украинский футболист попробовал себя в боксе
27 декабря, 2019, 14:05
Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнев решил попробовать себя в боксе и провел эффектную тренировку
Видео с боксерской тренировки футболист опубликовал в instagram.
"Никогда не сдавайся", - написал под видео 34-летний нападающий.
В нынешнем сезоне Селезнев провел за турецкий "Бурсаспор" 15 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.
- 27 декабря славные спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше.
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