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Espreso.tvСпортУкраинский футбольный клуб может прекратить существование

Украинский футбольный клуб может прекратить существование


фото: niva-v.com.ua
Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров заявил о том, что футбольный клуб может прекратить свое существование

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров прокомментировал ситуацию в футбольном клубе.

"Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. Наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект "Нива" - закрыт", - заявил президент клуба.

Винницкая "Нива" выступает во второй лиге (третий украинский дивизион), команда занимает девятое место в группе А (11 команд), после 20 туров у них 20 очков.

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