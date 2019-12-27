Украинский футбольный клуб может прекратить существование

27 декабря, 2019, 10:42

Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров заявил о том, что футбольный клуб может прекратить свое существование

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров прокомментировал ситуацию в футбольном клубе.

"Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. Наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект "Нива" - закрыт", - заявил президент клуба.

Винницкая "Нива" выступает во второй лиге (третий украинский дивизион), команда занимает девятое место в группе А (11 команд), после 20 туров у них 20 очков.