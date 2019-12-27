Украинский футбольный клуб может прекратить существование
27 декабря, 2019, 10:42
Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров заявил о том, что футбольный клуб может прекратить свое существование
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Президент винницкой "Нивы" Вадим Кудияров прокомментировал ситуацию в футбольном клубе.
"Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. Наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект "Нива" - закрыт", - заявил президент клуба.
Винницкая "Нива" выступает во второй лиге (третий украинский дивизион), команда занимает девятое место в группе А (11 команд), после 20 туров у них 20 очков.
- В мае сообщалось, что футбольный клуб высшего дивизиона "Львов" может исчезнуть с футбольной карты Украины .
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