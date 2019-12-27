Украина и Молдова подписали газовое соглашение

27 декабря, 2019, 20:47

ООО "Оператор ГТС Украины" и ООО "Молдоватрансгаз" и АО "Молдовагаз" подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.

Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора и позволит потребителям Молдовы с 1 января 2020 получать газ из украинской ГТС.

Кроме того, были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдовы для приграничных потребителей обеих стран.

В конце этого года "Оператор ГТС Украины" уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским Газпромом.