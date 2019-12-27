Украина стянула первый штраф за незаконный полет в Крым
Об этом сообщила Госавиаслужба в ответ на запрос информагентства Минобороны Украины АрмияINFORM.
В Госавиаслужбы рассказали, что 8 августа 2019 г. самолет казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" выполнил полет в пределах запрещенной зоны над Крымом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года.
Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили Украине штраф в размере 136 тыс. грн.
По данным издания, суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд грн, однако россияне, в отличие от казахов, отказываются нести ответственность за свои незаконные действия.
В общем после того, как в марте 2014 году Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова, россияне нарушили запрет более 200 тыс. раз.
В Госавиаслужбы надеются, что уплата штрафа казахской авиакомпанией станет прецедентной и приведет к началу погашения штрафов россиянами.
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