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Espreso.tvОбществоУкраина стянула первый штраф за незаконный полет в Крым

Украина стянула первый штраф за незаконный полет в Крым

Украина впервые стянула штрафные средства за нарушение воздушного пространства над оккупированным Россией Крымом

Об этом сообщила Госавиаслужба в ответ на запрос информагентства Минобороны Украины АрмияINFORM.

В Госавиаслужбы рассказали, что 8 августа 2019 г. самолет казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air" выполнил полет в пределах запрещенной зоны над Крымом. После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года.

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили Украине штраф в размере 136 тыс. грн.

По данным издания, суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд грн, однако россияне, в отличие от казахов, отказываются нести ответственность за свои незаконные действия.

В общем после того, как в марте 2014 году Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова, россияне нарушили запрет более 200 тыс. раз.

В Госавиаслужбы надеются, что уплата штрафа казахской авиакомпанией станет прецедентной и приведет к началу погашения штрафов россиянами.

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