Трамп рассматривает кандидатуру нового госсекретаря США - СМИ
Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, среди потенциальных кандидатов, в частности, есть помощник президента по национальной безопасности Роберта О'Брайен и министр финансов Стивен Мнучин.
Также возглавить Госдеп могут посол США в Германии Ричард Гренелл и первый заместитель Помпео Стивен Биген.
Журналисты отмечают, что желание сменить Помпео выразили сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон.
Напомним, Трамп подтвердил, что госсекретарь Майк Помпео может уйти в отставку в связи с баллотированием в Сенат от штата Канзас в 2020 году.
Бывший директор ЦРУ Майк Помпео был утвержден на должности государственного секретаря США 24 апреля 2018 г. 13 марта Президент США Дональд Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона.
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