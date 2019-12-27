 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп рассматривает кандидатуру нового госсекретаря США - СМИ

Трамп рассматривает кандидатуру нового госсекретаря США - СМИ


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп приступил к активным поискам замены главе Госдепартамента Майку Помпео, если он решит участвовать в выборах в Сенат

Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, среди потенциальных кандидатов, в частности, есть помощник президента по национальной безопасности Роберта О'Брайен и министр финансов Стивен Мнучин.

Также возглавить Госдеп могут посол США в Германии Ричард Гренелл и первый заместитель Помпео Стивен Биген.

Журналисты отмечают, что желание сменить Помпео выразили сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон.

Напомним, Трамп подтвердил, что госсекретарь Майк Помпео может уйти в отставку в связи с баллотированием в Сенат от штата Канзас в 2020 году.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео был утвержден на должности государственного секретаря США 24 апреля 2018 г. 13 марта Президент США Дональд Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать