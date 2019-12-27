Трамп рассматривает кандидатуру нового госсекретаря США - СМИ

27 декабря, 2019, 11:06

Президент США Дональд Трамп приступил к активным поискам замены главе Госдепартамента Майку Помпео, если он решит участвовать в выборах в Сенат

Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, среди потенциальных кандидатов, в частности, есть помощник президента по национальной безопасности Роберта О'Брайен и министр финансов Стивен Мнучин.

Также возглавить Госдеп могут посол США в Германии Ричард Гренелл и первый заместитель Помпео Стивен Биген.

Журналисты отмечают, что желание сменить Помпео выразили сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон.

Напомним, Трамп подтвердил, что госсекретарь Майк Помпео может уйти в отставку в связи с баллотированием в Сенат от штата Канзас в 2020 году.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео был утвержден на должности государственного секретаря США 24 апреля 2018 г. 13 марта Президент США Дональд Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона.