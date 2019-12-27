Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге и дожде и рассказала о погоде на Новый год

27 декабря, 2019, 11:56

В субботу, 28 декабря, в в ряде областей Украины ожидается снег, мокрый снег и порывистый ветер, а на востоке и частично на юге и в центре Украины пройдут дожди

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Завтра циклон и атмосферные фронты будут определять влажную погоду, будет наблюдаться порывистый ветер, в западной половине Украины будет наблюдаться снег и мокрый снег - это западные области, включая Житомирскую, часть Киевской. Мокрый снег также затронет и южную часть Украины - Одесскую, Николаевскую. Восточная часть Украины, значительная часть центра и юга также будет среди сырой погоды, но там будет преобладать дождь", - рассказала Диденко.

Температура воздуха около 0 °C с последующим похолоданием, но к Новому году ожидается очередное потепление.

"Температура воздуха около 0 °C, немного будет повышаться в дневные часы - до небольших« плюсов, ночью - до небольших минусов. В дальнейшем температура вновь снижаться, в воскресенье и понедельник осадки постепенно прекратятся, минусы окрепнут, ночью может быть до -4 ...- 6 ° C, но с конца старого года - с начала Нового года, то есть 31 декабря и 1 января температура воздуха вновь повысится", - сказала Диденко.

В Киеве 28 декабря ожидается порывистый ветер и дождь с переходом в мокрый снег.

"Температура воздуха днем будет с небольшим плюсом, а дальше в столице, например, 29-30 декабря, осадки прекратятся, но похолодает. А уже днем 31 декабря и 1 января снова немного потеплеет", - добавила Диденко.