Связанные с "Северным потоком-2" компании должны завершить работу в течение 30 дней, - Госдеп США

27 декабря, 2019, 22:20

США требует от компаний, которые занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", завершить работы до 20 января, иначе им грозят санкции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Как отмечается, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, которым предусмотрены санкции против российского газопровода. В связи с этим американские власти требуют от компаний-подрядчиков "немедленно прекратить работы".

"Государственный департамент США будет следовать букве закона нового законодательства. Он предоставляет секретарю до 60 дней для выпуска отчета Конгресса с целью выявления нарушителей. Секретарь выпустит этот отчет в кратчайшие сроки. Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности ", - говорится в сообщении.

В Госдепе США подчеркивают, что "Северный поток-2" - это инструмент, который Россия использует для поддержки агрессии против Украины.

"Россия стремится помешать (Украине - ред.) более тесной интеграции с Европой и США. "Северный поток-2" позволит России обойти Украину в транзите газа в Европу, что избавит Украину от значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии", - говорится в сообщении.