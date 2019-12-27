Связанные с "Северным потоком-2" компании должны завершить работу в течение 30 дней, - Госдеп США
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, которым предусмотрены санкции против российского газопровода. В связи с этим американские власти требуют от компаний-подрядчиков "немедленно прекратить работы".
"Государственный департамент США будет следовать букве закона нового законодательства. Он предоставляет секретарю до 60 дней для выпуска отчета Конгресса с целью выявления нарушителей. Секретарь выпустит этот отчет в кратчайшие сроки. Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по ликвидации. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в "Северном потоке-2", должна внимательно изучить, что это значит для их деятельности ", - говорится в сообщении.
В Госдепе США подчеркивают, что "Северный поток-2" - это инструмент, который Россия использует для поддержки агрессии против Украины.
"Россия стремится помешать (Украине - ред.) более тесной интеграции с Европой и США. "Северный поток-2" позволит России обойти Украину в транзите газа в Европу, что избавит Украину от значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- По данным немецких СМИ, Берлин прибег к дезинформации, чтобы попытаться помешать подписанию документа.
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела.
- МИД России обнародовало заявление относительно введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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