Суд оставил в СИЗО до 28 февраля обвиняемую в покушении на бизнесмена ветерана "Пуму" Грищенко
О решении суда сообщил блогер и общественный активист Максим Дижечко из зала суда.
Прокуроры просили продлить арест подозреваемой, подчеркивая риски побега Грищенко, препятствование следствию, давление на потерпевших и свидетелей, уничтожение вещественных доказательств. Сторона обвинения утверждала, что на причастность Грищенко к преступлению указывают результаты экспертиз, которые установили наличие ДНК "Пумы" на взрывном устройстве и окурках, которые нашли рядом с местом преступления.
Также сторона обвинения заявила, что муж Инны Владислав Грищенко, который также задержан и находится под стражей, передавал жене записки с установками. Их содержание прокуратура не озвучила в заседании.
Сама Грищенко назвала "давлением на волонтеров и добровольцев" данное дело и дело убийства Павла Шеремета.В суде она отрицает свою причастность к обоим из них. Также женщина заверила, что не собирается бежать, готова носить электронный браслет, сдать паспорта, а также предоставить доступ к видеокамерам у места жительства, чтобы следователи видели, кто к ней заходит.
"Я так понимаю для себя, что идет какая-то подтасовка фактов для того чтобы создать группу. Потому что, когда такой резонанс, его надо поддерживать, чтобы не вляпаться, извините, в сортир", - прокомментировала тезисы обвинения Пума.
После продления меры пресечения судом, активисты, поддерживающие "Пуму" начали кричать "Позор!" и "Прокуроры куплены".
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