Суд оставил в СИЗО до 28 февраля обвиняемую в покушении на бизнесмена ветерана "Пуму" Грищенко

27 декабря, 2019, 15:05

27 декабря Печерский суд Киева оставил под стражей ветерана Инну Грищенко, позывной "Пума", которую вместе с мужем подозревают в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области в июле 2018 года

О решении суда сообщил блогер и общественный активист Максим Дижечко из зала суда.

Прокуроры просили продлить арест подозреваемой, подчеркивая риски побега Грищенко, препятствование следствию, давление на потерпевших и свидетелей, уничтожение вещественных доказательств. Сторона обвинения утверждала, что на причастность Грищенко к преступлению указывают результаты экспертиз, которые установили наличие ДНК "Пумы" на взрывном устройстве и окурках, которые нашли рядом с местом преступления.

Также сторона обвинения заявила, что муж Инны Владислав Грищенко, который также задержан и находится под стражей, передавал жене записки с установками. Их содержание прокуратура не озвучила в заседании.

Сама Грищенко назвала "давлением на волонтеров и добровольцев" данное дело и дело убийства Павла Шеремета.В суде она отрицает свою причастность к обоим из них. Также женщина заверила, что не собирается бежать, готова носить электронный браслет, сдать паспорта, а также предоставить доступ к видеокамерам у места жительства, чтобы следователи видели, кто к ней заходит.

"Я так понимаю для себя, что идет какая-то подтасовка фактов для того чтобы создать группу. Потому что, когда такой резонанс, его надо поддерживать, чтобы не вляпаться, извините, в сортир", - прокомментировала тезисы обвинения Пума.

После продления меры пресечения судом, активисты, поддерживающие "Пуму" начали кричать "Позор!" и "Прокуроры куплены".