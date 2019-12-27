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Espreso.tvСпортСтала известна зарплата Ибрагимовича в "Милане"

Стала известна зарплата Ибрагимовича в "Милане"


фото: gazzetta.it
Шведский нападающий Златан Ибрагимович заработает 3 млн евро за шесть месяцев в итальянском "Милане"

Об этом сообщает Lа Gazzetta dello Sport.

Нападающий Златан Ибрагимович согласовал детали контракта с итальянским "Миланом". Соглашение со шведом будет подписано сроком на шесть месяцев, футболист получит 3 млн евро.

В случае выполнения дополнительных условий (проведение определенного количества матчей и забитых мячей), Ибрагимович сможет продлить контракт еще на один сезон с увеличением заработной платы до 4,5 млн евро.

38-летний нападающий попадет в заявку команды на встречу чемпионата Италии против "Сампдории" 6 января, однако дебют игрока, состоится лишь в матче Кубка Италии против СПАЛ, 15 января.

В чемпионате Италии "Милан" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 зачетных баллов.

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