Стала известна зарплата Ибрагимовича в "Милане"
Об этом сообщает Lа Gazzetta dello Sport.
Нападающий Златан Ибрагимович согласовал детали контракта с итальянским "Миланом". Соглашение со шведом будет подписано сроком на шесть месяцев, футболист получит 3 млн евро.
В случае выполнения дополнительных условий (проведение определенного количества матчей и забитых мячей), Ибрагимович сможет продлить контракт еще на один сезон с увеличением заработной платы до 4,5 млн евро.
38-летний нападающий попадет в заявку команды на встречу чемпионата Италии против "Сампдории" 6 января, однако дебют игрока, состоится лишь в матче Кубка Италии против СПАЛ, 15 января.
В чемпионате Италии "Милан" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 зачетных баллов.
- 26 декабря сообщалось, что шведский форвард Златан Ибрагимович согласился стать футболистом "Милана", нападающий подпишет контракт в ближайшие часы.
- 28 ноября фаны "Мальме" надели на статую питомца клуба Златана Ибрагимовича мусорный пакет, потому что футболист стал владельцем другой шведской команды - "Хаммарбю".
- 22 ноября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что шведский форвард Златан Ибрагимович даже в 38 лет способен помочь итальянскому "Милану" .
- 21 ноября итальянский "Милан" предложил шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу полуторагодовалый контракт на сумму 6 млн евро .
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