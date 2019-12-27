Солнечное затмение над пустыней: принц Дубая показал впечатляющие фото

27 декабря, 2019, 12:02

Член монаршей семьи Дубая опубликовал впечатляющие фото затмения солнечного светила, что происходило 26 декабря на территории от Аравийского полуострова до Индонезии

Фотографии астрономического явления Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль Мактум опубликовал в Instargram .

"Редкое затмение солнечного света наблюдалось сегодня в Арабских Эмиратах. Последний раз произошло 172 года назад в ОАЭ, а следующее состоится через 83 года", - поделился Хамдан на своей странице.