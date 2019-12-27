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Espreso.tvОбществоРуководитель ОПГ Богдан 25 декабря тайно встретился с Коломойским - "Схемы"

Руководитель ОПГ Богдан 25 декабря тайно встретился с Коломойским - "Схемы"


фото: www.radiosvoboda.org
В среду, 25 декабря, поздно вечером глава Офиса президента Украины Андрей Богдан встретился с бизнесменом Игорем Коломойским

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Схемы".

Журналисты зафиксировали, как руководитель Богда и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами встретились в ресторане пятизвездочного отеля Premier Palace в центре Киева.

По данным журналистов, сначала Богдан встретился в итальянском ресторане на Печерске с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, после чего направился на встречу с Коломойским.

Журналисты отмечают, что кроме Богдана и Коломойского во встрече в ресторане отеля Premier Palace приняли участие бизнес-партнер Коломойского и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, бизнес-партнер Коломойского и член неформальной бизнес-группы "Приват" Михаил Киперман и экс-депутат и товарищ Коломойского Евгений Геллер.

По данным журналистов, встреча проходила в отдельной комнате ресторана за закрытыми дверями.

При этом Коломойский, выходя из ресторана, заявил журналистам, что встречался с Богданом, однако подтвердил, что глава ОПГ приезжал в ресторан.

"Я когда пришел, его не было уже", - сказал Коломойский.

Бизнесмен также заявил, что "очень редко" общается с Богданом, поскольку тот "очень занят", а когда общается, то не обсуждает государственную службу главы ОПГ.

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