РПЦ разорвала отношения с Александрийским патриархатом, который признал ПЦУ

27 декабря, 2019, 13:32

Русская православная церковь разрывает общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II из-за признания им Украинской поместной церкви

Такое решение принято в четверг на заседании Синода, сообщает Радио Свобода.

"РПЦ разорвала общение с патриархом Александрийской православной церкви Феодором II и отказалась упоминать его во время службы... Приходы Русской Церкви в Африке будут переданы под управление патриарха Кирилла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за того, что в ноябре 2019 г. Феодор II объявил о признании Православной церкви Украины и вспомнил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания во время службы.

Как сообщалось, 11 октября 2018 г. синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

После этого было принято заявление Священного синода РПЦ, в котором дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом было признано невозможным.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания. В состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата. Тогда же патриарх Филарет подписал постановление о ликвидации УПЦ КП.

В начале января 2019 новосозданная Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Поместную церковь Украины уже признали Элладская церковь и Александрийский патриархат. Поэтому Московский патриархат прекратил с ними молитвенное общение.