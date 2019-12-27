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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" готов обменять своего лидера на футболиста "Реала"

"Тоттенхэм" готов обменять своего лидера на футболиста "Реала"


фото: Reuters
Английский "Тоттенхэм" готов обменять датчанина Кристиана Эриксена на полузащитника испанского "Реала" Гарета Бэйла

Об этом сообщает Eldesmarque.

Английский "Тоттенхэм" готов отпустить датского хавбека Кристиана Эриксена, а также заплатить мадридцам 30 млн евро, ради трансфера вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Тренер лондонцев Жозе Моуринью уже контактировал с валлийцем. Обмен может состояться уже в январе, во время зимнего трансферного окна, поскольку контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" действует только до лета 2020-го.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл лишь в 13 встречах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Эриксон провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

 

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