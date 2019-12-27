"Спрос не падает": в оккупированном Крыму продают сладости с материковой Украины. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".
Как сообщают журналисты, сразу несколько точек с кондитерскими изделиями одного из рынков Симферополя торгуют конфетами и шоколадом известных украинских производителей "Рошен" и "Свиточ".
Кондитерскую продукцию украинских марок можно увидеть на лотках выносной торговли в различных районах Симферополя.
"Нет их только на прилавках российских торговых сетей, супермаркетов", - сообщают в издании.
"Спрос на "Рошен" не падает, несмотря на высокие цены", - говорят люди с рынка.
Местные не комментируют, какими путями продукция украинских кондитеров попадает к ним. Однако, на этикетках видно, что именно этот шоколад изготовлен в Украине.
Как отмечают в издании, в 2017 году сообщалось, что в магазинах Симферополя в продаже появилась продукция Винницкой кондитерской фабрики "Рошен", которую, по свидетельству продавцов, привозят на полуостров поставщики из Беларуси.
- Напомним, для продукции "Рошен", произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт с 2013 года.
- В октябре 2018 г. кондитерская корпорация "Рошен" предупредила граждан Украины в аннексированном Крыму об окончании срока годности ее продукции, которая может оказаться в продаже на полуострове. Последняя продукция корпорации на Липецкой фабрике была изготовлена еще в первом квартале 2017 года.
- Липецкая фабрика "Рошен" остановила свою работу в апреле 2017 года.
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