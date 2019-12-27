"Спрос не падает": в оккупированном Крыму продают сладости с материковой Украины. ФОТОФАКТ

27 декабря, 2019, 09:40

Журналисты узнали, где в Крыму можно приобрести запрещенные украинские кондитерские изделия

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Как сообщают журналисты, сразу несколько точек с кондитерскими изделиями одного из рынков Симферополя торгуют конфетами и шоколадом известных украинских производителей "Рошен" и "Свиточ".

Кондитерскую продукцию украинских марок можно увидеть на лотках выносной торговли в различных районах Симферополя.

"Нет их только на прилавках российских торговых сетей, супермаркетов", - сообщают в издании.

"Спрос на "Рошен" не падает, несмотря на высокие цены", - говорят люди с рынка.

Местные не комментируют, какими путями продукция украинских кондитеров попадает к ним. Однако, на этикетках видно, что именно этот шоколад изготовлен в Украине.

Как отмечают в издании, в 2017 году сообщалось, что в магазинах Симферополя в продаже появилась продукция Винницкой кондитерской фабрики "Рошен", которую, по свидетельству продавцов, привозят на полуостров поставщики из Беларуси.