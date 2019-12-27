"Не верьте провокациям о трагедиях, катастрофах, дефолтах": Гончарук о курсе гривны
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Макроэкономическая ситуация постепенно меняется и ее надо просто учитывать. Кабмин в начале следующего года приготовит еще один макроэкономический прогноз. Это выглядит так - готовим прогноз, а потом строим бюджетную политику", - заявил Гончарук.
Он добавил, что Кабмин посмотрит и откорректирует макроэкономический прогноз и на его базе предложит Раде внесение изменений в бюджет и расходной и доходной части.
"Это нормальный стандартный процесс. Не ведитесь и не верьте провокациям, которые сейчас о том, что, якобы, есть какие-то трагедии, катастрофы, дефолты. Это все попытки поймать фейк на отдельной информации. На макроэкономическую ситуацию нужно адекватно реагировать, а что делать - мы четко знаем ", - подчеркнул премьер.
- Гончарук заявил, что украинцы будут выбирать, получать ли льготы наличными .
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