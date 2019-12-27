 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" уничтожил "Лестера" в чемпионате Англии

"Ливерпуль" уничтожил "Лестера" в чемпионате Англии


фото: Reuters
В 19-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" поиздевался в гостях с "Лестера", разгромил соперника со счетом 4:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма, бразильский нападающий "Ливерпуля" Фирмино на 41-й минуте переправил головой мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.

70-е минуты в исполнении "Ливерпуля" стали решающими в матче. Сначала Джеймс Милнер реализовал пенальти на 71-й минуте. А за 3 минуты Фирмино оформил дубль, забив свой второй мяч. На 78-й минуте фланговый защитник Трент Александер-Арнольд сделал счет неприличным, добавив к своим двум результативным передачам еще и забитый гол.

После 18 матчей "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, у команды Юргена Клоппа 50 очков. Вторым идет обиженный "Лестер", в активе "лис" 38 зачетных баллов за 19 матчей.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Лестер" - "Ливерпуль" 0: 4

Голы: Фирмино, 41, 74, Милнер, 71 (пен), Александер- Арнольд, 78

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать