"Ливерпуль" уничтожил "Лестера" в чемпионате Англии

27 декабря, 2019, 10:31

В 19-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" поиздевался в гостях с "Лестера", разгромил соперника со счетом 4:0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма, бразильский нападающий "Ливерпуля" Фирмино на 41-й минуте переправил головой мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.

70-е минуты в исполнении "Ливерпуля" стали решающими в матче. Сначала Джеймс Милнер реализовал пенальти на 71-й минуте. А за 3 минуты Фирмино оформил дубль, забив свой второй мяч. На 78-й минуте фланговый защитник Трент Александер-Арнольд сделал счет неприличным, добавив к своим двум результативным передачам еще и забитый гол.

После 18 матчей "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, у команды Юргена Клоппа 50 очков. Вторым идет обиженный "Лестер", в активе "лис" 38 зачетных баллов за 19 матчей.

Чемпионат Англии

19-й тур

26 декабря

"Лестер" - "Ливерпуль" 0: 4

Голы: Фирмино, 41, 74, Милнер, 71 (пен), Александер- Арнольд, 78