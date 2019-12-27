"Ливерпуль" уничтожил "Лестера" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт в конце первого тайма, бразильский нападающий "Ливерпуля" Фирмино на 41-й минуте переправил головой мяч в сетку ворот Каспера Шмейхеля.
70-е минуты в исполнении "Ливерпуля" стали решающими в матче. Сначала Джеймс Милнер реализовал пенальти на 71-й минуте. А за 3 минуты Фирмино оформил дубль, забив свой второй мяч. На 78-й минуте фланговый защитник Трент Александер-Арнольд сделал счет неприличным, добавив к своим двум результативным передачам еще и забитый гол.
После 18 матчей "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ, у команды Юргена Клоппа 50 очков. Вторым идет обиженный "Лестер", в активе "лис" 38 зачетных баллов за 19 матчей.
Чемпионат Англии
19-й тур
26 декабря
"Лестер" - "Ливерпуль" 0: 4
Голы: Фирмино, 41, 74, Милнер, 71 (пен), Александер- Арнольд, 78
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