"Контрабандный" уголь из "Л/ДНР" в Украину почти не заходит, – Марунич
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на информацию от участников рынка сообщил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Он отметил, что существует заблуждение относительно того, что весь уголь, который Украина покупает в России на самом деле происходит с территории "Л/ДНР".
"Как вообще устроена логистика угля из России? Основных «месторождений» там два: соседняя с нашим Донбассом Ростовская область (там добывают только антрацит) и Кузбасс – Кемеровская и Новосибирская области, примерно 4000+ км от Украины. Другая серность, другая зольность, другие марки. "Настоящий" российский уголь везут, в основном, оттуда. А вот если область происхождения – Ростовская – это, с большой долей вероятности – может быть контрабандой с оккупированных территорий", - написал Марунич.
"В данный момент, по информации участников рынка, "контрабандный" уголь в Украину почти не заходит – все больше в Турцию, Прибалтику, Польшу, Италию, в порты ARA (Амстердам, Роттердам, Антверпен) и Гент, ну и конечно, что-то "растворяется" внутри самой России. Естественно, пройдя по документам "очистку", чтобы избежать санкций – под видом "ростовского" угля. В Украину такой уголь не продают, прежде всего, из-за боязни потребителей схлопотать террористическую статью от СБУ", - подчеркнул эксперт.
Он также добавил, что информация о якобы поставках в Украину угля с оккупированных территорий под видом угля с Кузбасса является непроверенной.
"Слишком накладно делать такой крюк из Сибири (потому что чтобы зольность и серность были "кузбасские" - надо же хоть что-то оттуда привезти, минимум полсостава, куда "подмешать" левый уголь). Чтобы не утомлять расчетами – это где-то +27-30 долларов на тонне. Чтобы было понятно, когда один украинский олигарх захотел поставить допмаржу на ввоз из России +10-15 долларов на тонне – все "взвыли" и отказались", - написал он.
"Через Украину идет транзит российского угля в Европу, Украина покупает (покупала) российский уголь для своих потребностей, далеко не весь уголь "из России" - с неподконтрольной части Донбасса", - подытожил Марунич.
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