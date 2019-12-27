"Еще одна победа", - Зеленский о почти $ 3 млрд компенсации от "Газпрома"
27 декабря, 2019, 19:46
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение Украиной почти $ 3 млрд компенсации от "Газпрома"
Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.
"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям ", - написал Зеленский.
- Ранее сообщалось, что "Газпром" выплатил Украине $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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