"Еще одна победа", - Зеленский о почти $ 3 млрд компенсации от "Газпрома"

27 декабря, 2019, 19:46

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям ", - написал Зеленский.