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Espreso.tvОбществоПрезидент Еврокомиссии подтвердил готовность оператора украинской ГТС работать по правилам ЕС

Президент Еврокомиссии подтвердил готовность оператора украинской ГТС работать по правилам ЕС


фото: reuters
27 декабря вице-президент Еврокомиссии из Энергетического союза Марош Шевчович подтвердил соответствие новосозданного украинского оператора ГТС европейскому законодательству

Об этом вице-президент Еврокомиссии из Энергетического союза Марош Шевчович сообщил в Twitter.

Шефчович сообщил, что отправил письмо, подтверждающее, что "Оператор ГТС Украины" отделен от "Нафтогаза" в процессе анбандлинга и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС.

"Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на газовых переговорах", - добавил он.

  • Напомним, 24 декабря НКРЭКП завершила анбандлинг Нафтогаза

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