Президент Еврокомиссии подтвердил готовность оператора украинской ГТС работать по правилам ЕС
Об этом вице-президент Еврокомиссии из Энергетического союза Марош Шевчович сообщил в Twitter.
Шефчович сообщил, что отправил письмо, подтверждающее, что "Оператор ГТС Украины" отделен от "Нафтогаза" в процессе анбандлинга и готов к работе в соответствии с законодательством ЕС.
"Это необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину, как было согласовано на газовых переговорах", - добавил он.
Pleased to have sent the letter confirming that Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz- Marosh Shefchovich (@MarosSefcovic) December 27, 2019
- Напомним, 24 декабря НКРЭКП завершила анбандлинг Нафтогаза
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