Правительство предлагает создать транспортный регулятор, который будет устанавливать тарифы и выдавать железнодорожные лицензии

27 декабря, 2019, 12:58

На заседании правительства 27 декабря был одобрен и направлен в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Соответствующий законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта передали на рассмотрение Верховной Рады Украины.

На данный момент на сайте ВР отсутствует текст законопроекта.

По словам премьер-министра, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

Задачей Национальной комиссии в сфере транспорта будет формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестного субсидирования, а также способствовать развитию конкуренции на рынке.