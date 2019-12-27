Правительство предлагает создать транспортный регулятор, который будет устанавливать тарифы и выдавать железнодорожные лицензии
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Соответствующий законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта передали на рассмотрение Верховной Рады Украины.
На данный момент на сайте ВР отсутствует текст законопроекта.
По словам премьер-министра, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.
Задачей Национальной комиссии в сфере транспорта будет формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестного субсидирования, а также способствовать развитию конкуренции на рынке.
- Напомним, также на заседании правительства 27 декабря был утвержден механизм, упрощающий подачу документов на приобретение гражданства
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж