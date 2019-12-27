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Espreso.tvОбществоПравительство предлагает создать транспортный регулятор, который будет устанавливать тарифы и выдавать железнодорожные лицензии

Правительство предлагает создать транспортный регулятор, который будет устанавливать тарифы и выдавать железнодорожные лицензии


фото: kmu.gov.ua
На заседании правительства 27 декабря был одобрен и направлен в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Соответствующий законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта передали на рассмотрение Верховной Рады Украины.

На данный момент на сайте ВР отсутствует текст законопроекта.

По словам премьер-министра, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

Задачей Национальной комиссии в сфере транспорта будет формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестного субсидирования, а также способствовать развитию конкуренции на рынке.

  • Напомним, также на заседании правительства 27 декабря был утвержден механизм, упрощающий подачу документов на приобретение гражданства
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