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Espreso.tvОбществоПравительство назначило заместителя министра здравоохранения и госсекретаря МОЗ

Правительство назначило заместителя министра здравоохранения и госсекретаря МОЗ


фото: rbc.ua
Кабинет министров Украины назначил заместителя министра здравоохранения и государственного секретаря министерства

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных "Правительственным порталом".

"Назначить Ляшко Виктора Кирилловича заместителем Министра здравоохранения Украины", - говорится в распоряжении №1345-р .

Виктор Ляшко ранее занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"Назначить Сладкую Инну Васильевну государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины с 28 декабря 2019 г. сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении №1346-р .

Инна Сладкая до этого была назначена временно исполняющей обязанности госсекретаря МОЗ.

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