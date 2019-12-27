Правительство назначило заместителя министра здравоохранения и госсекретаря МОЗ
27 декабря, 2019, 10:35
Кабинет министров Украины назначил заместителя министра здравоохранения и государственного секретаря министерства
Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных "Правительственным порталом".
"Назначить Ляшко Виктора Кирилловича заместителем Министра здравоохранения Украины", - говорится в распоряжении №1345-р .
Виктор Ляшко ранее занимал должность первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Назначить Сладкую Инну Васильевну государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины с 28 декабря 2019 г. сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении №1346-р .
Инна Сладкая до этого была назначена временно исполняющей обязанности госсекретаря МОЗ.
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