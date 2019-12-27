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Espreso.tvОбществоПравительственное кафе и рубашки: Милованов рассказал о своих расходах

Правительственное кафе и рубашки: Милованов рассказал о своих расходах

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов говорит, что сейчас не тратит много из зарплаты из-за того, что постоянно находится в офисе

Об этом Милованов сообщил во время брифинга, передает Укринформ.

"Я вообще жалуюсь на зарплаты всех украинцев. Я считаю зарплаты всех должны быть высокими, я для того здесь и работаю. Это касается всех. Если бы я хотел себе высокую зарплату, я бы продолжил работать профессором американского или украинского университета. У меня на самом деле сейчас расходы достаточно маленькие, потому что я не путешествую, и я постоянно нахожусь в офисе, ем я здесь в кафе на третьем этаже. Ну еще мне нужны рубашки и их покупаю ", - сказал Милованов, комментируя свою зарплату.

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