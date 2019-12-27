Отпустили активиста Ульчицкого, которого задержали на админгранице с Крымом

27 декабря, 2019, 18:18

Задержанного на административной границе с временно оккупированным Крымом активиста Абдурахмана Ульчицкого отпустили

Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Жена Хатидже Ульчицкая, была обеспокоена длительным задержанием ее мужа и отправилась узнать о причинах.

"В результате ее также отвели в отдельное помещение. Ей был задан вопрос о ее гражданской позиции, о том, по какой причине происходят аресты в Крыму, о том, что ей известно о "Крымской солидарности". Также поставили вопрос о ее брате Гирае Куламетова. Она отказалась отвечать на вопросы ", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.

Ульчицкая добавила, что во время задержания ее мужа спрашивали о том, какую литературу он читает, посещает суды над крымскими татарами и встречи "Крымской солидарности".



27 декабря, на КПП "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом российские пограничники впервые задержали активиста Абдурахман Ульчицкого.

Затем его задержали на дополнительную проверку при переходе границы в направлении из оккупированного Крыма и отпустили через 2 часа после опроса. Поэтому его задержали на обратном пути на аннексированный полуостров.