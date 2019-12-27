Обмен пленными: в списках нет ни одного крымского политзаключенного, - Чубаров

27 декабря, 2019, 15:58

Офис президента не провел ни одной консультации ни с Меджлисом, ни с родственниками крымских политзаключенных по вопросам освобождения граждан Украины, незаконно лишенных свободы на территории временно оккупированного Крыма

Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его словам, очевидно, что среди тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, который постоянно проживает на территории оккупированного Крыма и лишен свободы российскими оккупантами.

"В списке лиц, подлежащих обмену, не будет ни одного из более 65-ти политзаключенных-крымских татар, включая братьев Теймура и Узеира Абдуллаевых, Рустема Исмаилова, которых Верховный суд России своим решением от 24 декабря 2019 приговорил соответственно к 16 годам и 6 месяцам, 12 годам и 6 месяцам, 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова - каждого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима ", - говорится в сообщении.

Также Чубаров сообщил, что не окажется на свободе ни один из крымских политзаключенных - этнических украинцев, включая недавно арестованного и обвиняемого в терроризме украинского патриота Олега Приходько и ограниченного решением "суда" в свободе передвижения журналиста Николая Семену.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3167560