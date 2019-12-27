Обмен пленными: Украина освободит шпиона, которого признали госизменщиком
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков, передает издание graty.me .
По его словам, Логунова уже вывезли из СИЗО в Бахмута Донецкой области.
"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте", - сообщил Тихоненков.
Сообщается, что еще в 2017 году Логунов создал террористическую организацию, к которой привлек 18 харьковчан. Тогда его интересовали данные о радиоактивных отходах, где они хранятся. В общем предатель передавал в Москву информацию о военных объектах и количестве вооружения, личные данные украинских военных и патриотически настроенных харьковчан. В января 2018 года Логунова внесли в список второго обмена заключенных на Донбассе. Его приговорили к 12 годам.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-