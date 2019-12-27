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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: Украина освободит шпиона, которого признали госизменщиком

Обмен пленными: Украина освободит шпиона, которого признали госизменщиком

Украина в рамках обмена пленными передаст 85-летнего агента российской разведки из Харькова Мехти Логунова

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Тихоненков, передает издание graty.me .

По его словам, Логунова уже вывезли из СИЗО в Бахмута Донецкой области.

"Мехти Логунов категорически отказывается просить президента о помиловании, поскольку он не воспринимает эту власть. В то же время у меня есть информация о том, что Мехти вывезли из СИЗО и сейчас он находится в Бахмуте", - сообщил Тихоненков.

Сообщается, что еще в 2017 году Логунов создал террористическую организацию, к которой привлек 18 харьковчан. Тогда его интересовали данные о радиоактивных отходах, где они хранятся. В общем предатель передавал в Москву информацию о военных объектах и количестве вооружения, личные данные украинских военных и патриотически настроенных харьковчан. В января 2018 года Логунова внесли в список второго обмена заключенных на Донбассе. Его приговорили к 12 годам.

 

 

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