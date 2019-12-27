Обмен пленными: суд освободил из-под стражи подозреваемую в госизмене Мастикашеву, - адвокат

27 декабря, 2019, 17:53

Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи подозреваемую в государственной измене Дарью Мастикашеву

Об этом hromadske подтвердил адвокат Валентин Рыбин.

Ее готовят к обмену. Также из-под стражи освободили другого подозреваемого - Александра Каратая.

Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение "за отбытие" без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.

С августе 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют действия, направленные "в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины", а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.