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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: одесский суд отпустил 11 подозреваемых в терроризме, - СМИ

Обмен пленными: одесский суд отпустил 11 подозреваемых в терроризме, - СМИ

Приморский районный суд Одессы в рамках обмена пленными освободил из-под стражи 11 обвиняемых в совершении терактов

Об этом сообщает Думская.

По данным источника в СБУ, к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазка и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира истопник, а также других лиц

Всех "одесских террористов" вывезли на контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен, добавил собеседник.

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