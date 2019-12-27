Обмен пленными: одесский суд отпустил 11 подозреваемых в терроризме, - СМИ
27 декабря, 2019, 19:42
Приморский районный суд Одессы в рамках обмена пленными освободил из-под стражи 11 обвиняемых в совершении терактов
Об этом сообщает Думская.
По данным источника в СБУ, к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазка и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира истопник, а также других лиц
Всех "одесских террористов" вывезли на контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен, добавил собеседник.
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