Обмен пленными: харьковский суд отпустил мужчину, которого обвиняют в двойном убийстве, - адвокат

27 декабря, 2019, 20:13

Дзержинский районный суд Харькова освободил из-под стражи обвиняемого в двойном убийстве Максима Мысяка

Об этом в Facebook сообщил юрист Харьковской антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

По его словам, на этой неделе прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения Мысяка на личное обязательство.

"А уже 26 декабря 2019 Дзержинский районный суд Харькова меняет меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. О том, что это убийца освобождается в рамках обмена, указано в самом тексте постановления", - отметил Рысенко.