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Espreso.tvОбществоНетаньяху выиграл праймериз партии "Ликуд"

Нетаньяху выиграл праймериз партии "Ликуд"


фото: reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху победил на праймериз своей партии

Как сообщает Радио Свобода, он набрал 72,5 процента голосов. Таким образом, именно Нетаньяху возглавит партию "Ликуд" на досрочных парламентских выборах, которые  состоятся 2 марта.

В декабре парламент Израиля объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. В партии Нетаньяху в Кнессете было 32 места, а у их конкурентов "Кахоль-Лаван" - 33.

Нетаньяху возглавляет "Ликуд" с 2006 года, а пост премьера занимает с 2009 года. В ноябре ему предъявили обвинения по трем уголовным делам.

По версии следователей, Нетаньяху предоставлял привилегии телеканалам в обмен на позитивные новости о себе и получал подарки от бизнесменов в обмен на какую-то помощь. Нетаньяху обвинения отвергает и считает, что их цель - отстранить его от должности.

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