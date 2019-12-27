Нетаньяху выиграл праймериз партии "Ликуд"
Как сообщает Радио Свобода, он набрал 72,5 процента голосов. Таким образом, именно Нетаньяху возглавит партию "Ликуд" на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 2 марта.
В декабре парламент Израиля объявил о самороспуске после того, как все попытки сформировать правительство провалились. В партии Нетаньяху в Кнессете было 32 места, а у их конкурентов "Кахоль-Лаван" - 33.
Нетаньяху возглавляет "Ликуд" с 2006 года, а пост премьера занимает с 2009 года. В ноябре ему предъявили обвинения по трем уголовным делам.
По версии следователей, Нетаньяху предоставлял привилегии телеканалам в обмен на позитивные новости о себе и получал подарки от бизнесменов в обмен на какую-то помощь. Нетаньяху обвинения отвергает и считает, что их цель - отстранить его от должности.
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