Названы 8 стран, ответственных за большинство океанического мусора
Об этом пишет Bloomberg.
Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.
Больше всего критики и ответственные за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработаны пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.
Считается, что этот шаг вызвал усиление и без того глубокого кризиса загрязнение океана пластиком. Но Китай здесь не единственный виновник. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.
"Любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с этих шагов (сортировка мусора и сжигания отходов, - ред.)", - говорится в публикации.
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