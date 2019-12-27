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Espreso.tvОбществоНазваны 8 стран, ответственных за большинство океанического мусора

Названы 8 стран, ответственных за большинство океанического мусора

Большинство пластикового мусора в океане - 63,6% - приходится всего на восемь стран, и почти все они расположены в Азии

Об этом пишет Bloomberg.

Эти восемь стран - Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка, Таиланд, Египет, Малайзия.

Больше всего критики и ответственные за ситуацию в океане экологи возлагают на Китай, который с 1 января прекратил принимать переработаны пластиковые отходы, генерируемые богатыми экономиками.

Считается, что этот шаг вызвал усиление и без того глубокого кризиса загрязнение океана пластиком. Но Китай здесь не единственный виновник. Мусор в океане генерируется новоиспеченными потребительскими классами Азии, подавляющее большинство из которых не имеют доступа к сбору мусора, современным свалкам и сжиганию отходов.

"Любой прогресс в сокращении пластика в океане должен начинаться с этих шагов (сортировка мусора и сжигания отходов, - ред.)", - говорится в публикации.

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