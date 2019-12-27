Наш запрос о военной помощи в Германию был отвергнут, - Пристайко
27 декабря, 2019, 17:02
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи
Об этом сообщает Радио Свобода. со ссылкой на RND
"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал он в интервью.
Пристайко не уточнил, когда был подан этот запрос.
"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - подчеркнул министр.
По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины.
"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13000 погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", - сказал Пристайко.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-