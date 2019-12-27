Наш запрос о военной помощи в Германию был отвергнут, - Пристайко

27 декабря, 2019, 17:02

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи

Об этом сообщает Радио Свобода. со ссылкой на RND

"Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку немецкого правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут", - сказал он в интервью.

Пристайко не уточнил, когда был подан этот запрос.

"Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас речь идет о самом выживании Украины.

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого недостаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13000 погибших, а их, к сожалению, с каждым днем становится больше", - сказал Пристайко.