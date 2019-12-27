На Луганщине при восстановлении водоснабжения трех городов произошла авария: 23 тыс. потребителей остаются без воды
О прорыве трубопровода сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
В ГСЧС информируют, что по состоянию на 7 ч. 27 декабря электроснабжение 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановлено.
Но в результате повышения давления в сети произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, который привел к тому, что без водоснабжения остаются часть г.. Лисичанск, г.. Приволье и г. Новодружеск (около 23 тыс. абонентов).
"В связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена работа котельной
в г.. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений ", - добавляют в службе.
В ГСЧС сообщают, что к ремонтным работам привлечена аварийная бригада. Температура воздуха 4 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.
- Напомним, по состоянию на 26 декабря в Луганской области без централизованного водоснабжения оставались около 46 тыс. абонентов из Лисичанска, Приволья и Новодружеска
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