На Луганщине при восстановлении водоснабжения трех городов произошла авария: 23 тыс. потребителей остаются без воды

27 декабря, 2019, 08:23

27 декабря 23 тысячи жителей Луганщины остались без водоснабжения, в результате прорыва трубопровода, еще у 5 тысяч выключили водоснабжение

О прорыве трубопровода сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС информируют, что по состоянию на 7 ч. 27 декабря электроснабжение 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановлено.

Но в результате повышения давления в сети произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, который привел к тому, что без водоснабжения остаются часть г.. Лисичанск, г.. Приволье и г. Новодружеск (около 23 тыс. абонентов).

"В связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена работа котельной

в г.. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений ", - добавляют в службе.

В ГСЧС сообщают, что к ремонтным работам привлечена аварийная бригада. Температура воздуха 4 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.