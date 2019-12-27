 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Луганщине при восстановлении водоснабжения трех городов произошла авария: 23 тыс. потребителей остаются без воды

На Луганщине при восстановлении водоснабжения трех городов произошла авария: 23 тыс. потребителей остаются без воды

27 декабря 23 тысячи жителей Луганщины остались без водоснабжения, в результате прорыва трубопровода, еще у 5 тысяч выключили водоснабжение

О прорыве трубопровода сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

В ГСЧС информируют, что по состоянию на 7 ч. 27 декабря электроснабжение 7 насосных станций ЛКСП "Лисичанскводоканал", которые были отключены 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию, восстановлено.

Но в результате повышения давления в сети произошел прорыв трубопровода диаметром 600 мм, который привел к тому, что без водоснабжения остаются часть г.. Лисичанск, г.. Приволье и г. Новодружеск (около 23 тыс. абонентов).

"В связи с недостаточным количеством воды в системе приостановлена работа котельной
в г.. Лисичанск, вследствие чего без теплоснабжения остаются 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 детских сада, 3 школы, 3 учебных и 5 медицинских учреждений ", - добавляют в службе.

В ГСЧС сообщают, что к ремонтным работам привлечена аварийная бригада. Температура воздуха 4 градуса тепла. В случае необходимости будет осуществляться подвоз воды.

  • Напомним, по состоянию на 26 декабря в Луганской области без централизованного водоснабжения оставались около 46 тыс. абонентов из Лисичанска, Приволья и Новодружеска
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать