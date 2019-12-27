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Espreso.tvОбществоМилованов объяснил, почему аграрии не получили 1 млрд дотаций

Милованов объяснил, почему аграрии не получили 1 млрд дотаций

Кабинет министров не может выплатить 1 млрд грн госдотаций украинским аграриям из-за судебного иска Всеукраинского аграрного совета к предыдущему правительству

Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает УНИАН .

"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете господдержки сельского хозяйства на 3,4 млрд грн. Но еще 1 млрд грн выплат сейчас заблокированы в судебном порядке из-за иска Всеукраинского аграрного совета к предыдущему правительству ", - сказал он.

В частности, украинские аграрии не могут получить выплаты по двум программам: "Государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)" - 830 млн грн, "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" - 186 млн грн.

Как отметил Милованов, средства на эти направления предусмотрены в бюджете в полном объеме, однако их выплата заблокирована иском ВАС о признании противоправным и недействительным принятого еще в феврале 2018 постановления Кабмина об утверждении этих программ.

Министр сообщил, что 26 декабря Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный суд с целью разблокировать выплаты. Он пообещал в 2020 году выполнить все программы поддержки аграрного сектора в полном объеме в соответствии с утвержденным госбюджета, а также осуществить выплаты по программам, которые сейчас заблокированы.

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