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Espreso.tvОбществоКорабль, шедший из Одессы, врезался в набережную Стамбула

Корабль, шедший из Одессы, врезался в набережную Стамбула

В Стамбуле произошло кораблекрушение: грузовое судно, шедшее из Одессы, врезалось в набережную в Босфорском проливе

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на береговые службы.

"В Босфорском проливе произошло кораблекрушение. Неподалеку крепости Румелихисар грузовой корабль сошел с маршрута и врезался в набережную", - сообщают береговые службы.


Сухогруз "Songa İridium" шел через Босфор под либерийским флагом по маршруту из Одессы.

На данный момент информации о жертвах или степени повреждения корабля, корпус которого имеет длину 191 м, нет. Устанавливаются детали инцидента, уровень экологической угрозы и состояние судна.

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