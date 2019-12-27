Корабль, шедший из Одессы, врезался в набережную Стамбула

27 декабря, 2019, 13:58

В Стамбуле произошло кораблекрушение: грузовое судно, шедшее из Одессы, врезалось в набережную в Босфорском проливе

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на береговые службы.

"В Босфорском проливе произошло кораблекрушение. Неподалеку крепости Румелихисар грузовой корабль сошел с маршрута и врезался в набережную", - сообщают береговые службы.



Сухогруз "Songa İridium" шел через Босфор под либерийским флагом по маршруту из Одессы.

На данный момент информации о жертвах или степени повреждения корабля, корпус которого имеет длину 191 м, нет. Устанавливаются детали инцидента, уровень экологической угрозы и состояние судна.