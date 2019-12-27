Корабль, шедший из Одессы, врезался в набережную Стамбула
27 декабря, 2019, 13:58
В Стамбуле произошло кораблекрушение: грузовое судно, шедшее из Одессы, врезалось в набережную в Босфорском проливе
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на береговые службы.
"В Босфорском проливе произошло кораблекрушение. Неподалеку крепости Румелихисар грузовой корабль сошел с маршрута и врезался в набережную", - сообщают береговые службы.
Сухогруз "Songa İridium" шел через Босфор под либерийским флагом по маршруту из Одессы.
На данный момент информации о жертвах или степени повреждения корабля, корпус которого имеет длину 191 м, нет. Устанавливаются детали инцидента, уровень экологической угрозы и состояние судна.
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