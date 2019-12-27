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Espreso.tvОбществоГСЧС предупреждает о тумане и гололедице на дорогах

ГСЧС предупреждает о тумане и гололедице на дорогах

В пятницу, 27 декабря, на дорогах Житомирской области и западных областей наблюдается гололедица

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Кроме того, по данным спасателей, в восточных областях из-за тумана видимость на дорогах ухудшилась до 200-500 м.

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