ГСЧС предупреждает о тумане и гололедице на дорогах
27 декабря, 2019, 08:59
В пятницу, 27 декабря, на дорогах Житомирской области и западных областей наблюдается гололедица
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