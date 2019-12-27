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Espreso.tvОбществоГосударство будет компенсировать ущерб жертвам насильственных преступлений, - Гончарук

Государство будет компенсировать ущерб жертвам насильственных преступлений, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук представил очередное решение правительства

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"Мы сегодня приняли проект закона, который устанавливает обязанность государства предоставлять денежную компенсанцию, людям, которые стали жертвами насильственных преступлений, то есть, если в отношении вас совершили преступление, то государство должно взять на себя обязанность в определенной степени компенсировать вам ущерб, задействованный преступлением", - сказал Гончарук.

Он добавил, что вместо того, когда человек будет привлечен к ответственности, преступник будет наказан,
государство сможет из него регрессом, фактически взыскать эти средства.

 

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