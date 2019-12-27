Денисова заявила о нарушении прав незаконно осужденных в РФ крымских татар Ибрагимова и Зекирьяева

27 декабря, 2019, 14:39

Украинский омбудсвумен Людмила Денисова заявила о систематическом нарушении прав незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева администрацией пенитенциарного учреждения России в Ростове-на-Дону

Об этом она написала в Facebook.

"Тимур Ибрагимов - инвалид III группы - у него отсутствует один глаз. У Сервера Зекирьяева хронический остеохондроз, радикулит, почечная недостаточность и гипертония. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется на воспаление лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах. Администрация пенитенциарного учреждения в нарушение международных стандартов содержания лиц под стражей не предоставляет нашим согражданам необходимой медицинской помощи", - написала Денисова.

Украинский омбудсвумен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения.