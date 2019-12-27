 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДенисова заявила о нарушении прав незаконно осужденных в РФ крымских татар Ибрагимова и Зекирьяева

Денисова заявила о нарушении прав незаконно осужденных в РФ крымских татар Ибрагимова и Зекирьяева


фото: krymr.org
Украинский омбудсвумен Людмила Денисова заявила о систематическом нарушении прав незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева администрацией пенитенциарного учреждения России в Ростове-на-Дону

Об этом она написала в Facebook.

"Тимур Ибрагимов - инвалид III группы - у него отсутствует один глаз. У Сервера Зекирьяева хронический остеохондроз, радикулит, почечная недостаточность и гипертония. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется на воспаление лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах. Администрация пенитенциарного учреждения в нарушение международных стандартов содержания лиц под стражей не предоставляет нашим согражданам необходимой медицинской помощи", - написала Денисова.

Украинский омбудсвумен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать