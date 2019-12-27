День на Донбассе: 9 обстрелов, один боец ранен

27 декабря, 2019, 18:32

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 9 раз

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

4 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

в районе населенного пункта Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; рядом с Луганским - из станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; два раза вблизи Песок - из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

С начала 27 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.