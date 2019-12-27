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Espreso.tvМирАвиакатастрофа в Казахстане: появилось видео со спасением младенца

Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео со спасением младенца

В сети появилось видео со спасением младенца с лайнера, рухнувшего в Казахстане

Кадры опубликованы в YouTube.

На ролике видно, как полицейский бежит в сторону автомобиля скорой помощи, прижимая к себе маленького ребенка.

  • Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 с Алматы до Нур-Султана, погибли 15 человек
  • Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы .
  • Сообщалось, что украинцы, пострадавшие в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.
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