Авиакатастрофа в Казахстане: появилось видео со спасением младенца
27 декабря, 2019, 21:57
В сети появилось видео со спасением младенца с лайнера, рухнувшего в Казахстане
Кадры опубликованы в YouTube.
На ролике видно, как полицейский бежит в сторону автомобиля скорой помощи, прижимая к себе маленького ребенка.
- Напомним, в пятницу, 27 декабря, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 компании "Бек Эйр", летевший рейсом №Z2100 с Алматы до Нур-Султана, погибли 15 человек
- Позже стало известно, что на борту самолета было 4 иностранца, двое из них - украинцы .
- Сообщалось, что украинцы, пострадавшие в результате авиакатастрофы в Казахстане, получили травмы средней тяжести, угрозы их жизни нет.
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