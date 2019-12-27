 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Казахстане: названы лица 12 погибших

Авиакатастрофа в Казахстане: названы лица 12 погибших


фото: reuters
На борту разбившегося Bek Air находились граждане Украины, Кыргызстана и Китая

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского МВД.

"Всего на борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана", - сообщили в МВД.

Сообщается, что в различные медицинские учреждения Алматы госпитализированы 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, другим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Также опубликован новый список погибших при крушении самолета Bek Air. В новом списке значатся 12 имен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать