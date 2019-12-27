Авиакатастрофа в Казахстане: названы лица 12 погибших
27 декабря, 2019, 12:17
На борту разбившегося Bek Air находились граждане Украины, Кыргызстана и Китая
Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского МВД.
"Всего на борту самолета находились пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых иностранные граждане: два гражданина Украины, гражданин Кыргызстана, гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана", - сообщили в МВД.
Сообщается, что в различные медицинские учреждения Алматы госпитализированы 49 человек, из них 18 в тяжелом состоянии, другим оказывается медицинская и психологическая помощь.
Также опубликован новый список погибших при крушении самолета Bek Air. В новом списке значатся 12 имен.
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