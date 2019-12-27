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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд наложил арест на все имущество Альперина

Антикоррупционный суд наложил арест на все имущество Альперина

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в причастности к масштабной контрабанде

Об этом РБК-Украина сообщила спикер САП Ольга Постолюк.

По ее словам, Антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров.

"Арестовано все его имущество", - отметила Постолюк.

  • Напомним, 29 ноября суд избрал меру пресечения бизнесмену Альперину в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью залога в 70 млн грн. В случае внесения залога Вадима Альперина обязали носить электронный браслет, не покидать место проживания, сдать паспорта и появляться по первому требованию правоохранителей.
  • Правоохранители инкриминировали Вадиму Альперину организацию и руководство преступной группой, а также уклонение от уплаты налогов. Прокуроры САП на суде требовали залог в размере 288 млн грн.
  • Ранее президент Зеленский обещал награду за помощь в задержании бизнесмена Альперина.
  • 2 декабря стало известно, что детективы НАБУ отказались от награды, чтобы избежать утверждений о влиянии главы государства на работу Бюро.
  • Вадим Альперин покинул СИЗО , внеся залог в 70 млн грн.
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