 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАльтернативную энергию будут продавать через Prozorro, - Гончарук

Альтернативную энергию будут продавать через Prozorro, - Гончарук

Такое решение принял Кабинет министров Украины

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.

""Зеленая" энергия будет продаваться через э-аукционы Prozorro.Продажи", - написал он.

По его словам, это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию.

"Решение правительства: создает условия для развития возобновляемой энергетики; позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы; способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины", - написал Гончарук.

Он также сообщил, что первые аукционы планируются на март.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать