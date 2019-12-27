Альтернативную энергию будут продавать через Prozorro, - Гончарук
27 декабря, 2019, 15:44
Такое решение принял Кабинет министров Украины
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram.
""Зеленая" энергия будет продаваться через э-аукционы Prozorro.Продажи", - написал он.
По его словам, это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию.
"Решение правительства: создает условия для развития возобновляемой энергетики; позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы; способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины", - написал Гончарук.
Он также сообщил, что первые аукционы планируются на март.
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